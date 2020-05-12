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Регион 12.05.2020 13:16

Экс-президент Армении Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя, перенес операцию

Бывший президент Армении Роберт Кочарян, находящийся под арестом по обвинению в свержении конституционного строя, был прооперирован во вторник утром, сообщили в офисе экс-президента.

"В медицинском центре "Измирлян" утром прооперирован Роберт Кочарян. Операция прошла успешно, самочувствие Кочаряна удовлетворительное, он находится под наблюдением врачей", - сообщает пресс-служба бывшего главы республики. Диагноз не уточняется.

13 мая суд должен приять решение, будет ли Кочарян освобожден на поруки по ходатайству бывших премьер-министров Армении.

8 мая бывшие премьер-министры Армении Вазген Манукян, Хосров Арутюнян, Карен Карапетян, а также бывший премьер непризнанной Нагорно-Карабахской республики Анушаван Даниелян представили в суде личное поручительство для изменения меры пресечения экс-президенту Кочаряну.

В мае 2019 года Кочарян был освобождён решением суда под личное поручительство бывшего и действующего тогда президентов непризнанной Нагорно-Карабахской республики Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, однако Апелляционный суд в июне того же года принял решение о новом аресте экс-президента Армении.

Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года, после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали в Ереване акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]