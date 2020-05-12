Президент Алиев назначил Ширинова ректором Азербайджанского института теологии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Агиля Ширинова ректором Азербайджанского института теологии.

Текст соответствующего распоряжения опубликован на официальном сайте главы государства.

Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев 9 марта 2020 года подписал распоряжение об освобождении Джейхуна Мамедова с должности ректора Азербайджанского института теологии.

Б.Рустамбеков