Президент Алиев назначил Ширинова ректором Азербайджанского института теологии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Агиля Ширинова ректором Азербайджанского института теологии.
Текст соответствующего распоряжения опубликован на официальном сайте главы государства.
Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев 9 марта 2020 года подписал распоряжение об освобождении Джейхуна Мамедова с должности ректора Азербайджанского института теологии.
Б.Рустамбеков
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