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Наука и образование 12.05.2020 12:18

Президент Алиев назначил Ширинова ректором Азербайджанского института теологии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Агиля Ширинова ректором Азербайджанского института теологии.

Текст соответствующего распоряжения опубликован на официальном сайте главы государства.

Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев 9 марта 2020 года подписал распоряжение об освобождении Джейхуна Мамедова с должности ректора Азербайджанского института теологии.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ИНСТИТУТ, РЕКТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]