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СНГ 12.05.2020 13:31

В России 200 журналистов заражены коронавирусом, пятеро умерли

В России из-за коронавируса погибли пять журналистов, заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"К сожалению, есть уже потери. Недавно были озвучены цифры. Во всем мире около 60 журналистов погибли, у нас - пятеро. У нас 200 заражённых", - сказал Соловьев во вторник на заседании комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи.

По его словам, "журналисты, как и врачи на первой линии фронта борьбы с вирусом".

Соловьев отметил, что в настоящее время наблюдается "тяжелейший кризис во всех отраслях СМИ".

По последним данным, число зарегистрированных в России случаев коронавирусной инфекции достигло 232,2 тыс., по этому показателю страна вышла на второе место в мире за весь период пандемии, обогнав Великобританию и Испанию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВИРУС, ЖУРНАЛИСТЫ, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]