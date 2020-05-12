В России 200 журналистов заражены коронавирусом, пятеро умерли

В России из-за коронавируса погибли пять журналистов, заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
"К сожалению, есть уже потери. Недавно были озвучены цифры. Во всем мире около 60 журналистов погибли, у нас - пятеро. У нас 200 заражённых", - сказал Соловьев во вторник на заседании комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи.
По его словам, "журналисты, как и врачи на первой линии фронта борьбы с вирусом".
Соловьев отметил, что в настоящее время наблюдается "тяжелейший кризис во всех отраслях СМИ".
По последним данным, число зарегистрированных в России случаев коронавирусной инфекции достигло 232,2 тыс., по этому показателю страна вышла на второе место в мире за весь период пандемии, обогнав Великобританию и Испанию.
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