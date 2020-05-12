ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 250 млн манатов на 13 дней

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 250 млн манатов в понедельник на очередном депозитном аукционе для банков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"Центробанк 12 мая провел очередной депозитный аукцион, на котором привлек 250 млн манатов, хотя предложение в ходе аукциона составило 256,5 млн манатов. Средневзвешенная ставка в ходе аукциона составила 6,76% (4 мая - 6,76%)", - отметили в банке.

Средства привлечены сроком на 13 дней.

Как сообщалось, ЦБА с июня 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

Б.Рустамбеков