ЦБ Азербайджана аннулировал лицензии AGBank и NBCBank

Центральный банк Азербайджана аннулировал лицензию у двух банков - ОАО "AGBank" и ОАО "NBCBank".

Данное решение вступило в силу с 12 мая, сообщает ЦБА.

Таким образом, общее число банков, имеющих лицензию на деятельность в Азербайджане, составляет 26.

Ранее сообщалось, что в обоих банках с 27 апреля 2020 года было введено временное администрирование.

"Оценка, проведенная в банках временными администраторами, в очередной раз показала неудовлетворительное их финансовое положение, потерю капитала и серьезные проблемы с ликвидностью", - отмечается в сообщении ЦБА.

Регулятор сообщает, что нерабочие кредиты составили 54% или 73 млн манатов кредитного портфеля NBCBank (за исключением ипотечных кредитов, выданных за счет средств Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда). После коррекции в резервах было установлено, что отрицательное значение совокупного капитала банка составляет 24 млн манатов, для восстановления требуемой законодательством капитальной позиции (50 млн манатов - ИФ) банку необходим дополнительный капитал в размере 74 млн манатов. Кроме того, банк регулярно искажал свою отчетность.

Доля нерабочих кредитов в AGBank, по итогам проверок, составила 51% от общего портфеля на 30 апреля 2020 года. После коррекции в резервах было выявлено, что отрицательное значение совокупного капитала составляет 167 млн манатов, для восстановления требуемой законодательством капитальной позиции (50 млн манатов - ИФ) банку необходимо дополнительно 217 млн манатов.

"Учитывая данные факты и то, что банки не могут выполнить свои обязательства перед кредиторами, правление Центрального банка приняло решение отозвать с 12 мая лицензии AGBank и NBCBank. Регулятор также обратился в суд для объявления их банкротами и дальнейшей ликвидации", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 28 апреля ЦБА отозвал лицензии еще двух банков - ОАО "Atabank" и ОАО "Amrahbank".

"Общая сумма застрахованных вкладов в 4 банках составляет 686 млн манатов, которые охватывают 215 тыс. вкладчиков. Это сумма составляет свыше 99% общего объема вкладов в ликвидируемых банках", - подчеркивается в сообщении.

AGBank основан в 1992 году и входил в топ-15 банков Азербайджана. В настоящее время капитал банка меньше регулятивных требований Центробанка.

NBC Bank учрежден в декабре 1992 года. Акционерами банка являются 2 юридических лица (доля 8,75%) и 7 физических лиц (доля 91,25%).

А.Мамедов