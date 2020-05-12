Танкер с нефтью, закупленной у компании Saudi Аramco, прибыл в порт Клайпеды и встал под разгрузку, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко журналистам во вторник.
"Танкер с 87 тыс. тонн нефти от Saudi Аramco прибыл ночью в Клайпеду и с утра встал под разгрузку. В течение суток начнется отправка нефти по железной дороге. Ожидается, что сегодня нефть поступит на "Нафтан", - сказал Тищенко.
По данным BNS, груз доставило судно Ionic Astrapi из Египта, с терминала Сиди Керир.
Этот танкер является седьмым танкером с нефтью для Белоруссии в этом году, который прибывает в порт Клайпеды. Предыдущий с 86 тыс. тонн нефти для Белоруссии прибыл в Клайпеду из Норвегии 13 апреля. Из Клайпеды до "Нафтана" нефть доставляется по железной дороге литовским оператором.
В "Белнефтехиме" не исключают, что в дальнейшем возможно заключение новых сделок с Saudi Аramco. "Поставки аравийской нефти могут продолжиться, это зависит от ценовой конъюнктуры и ситуации на рынке", - отмечал ранее Тищенко.
В феврале возможность покупки нефти в Саудовской Аравии анонсировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он также сообщал, что Минск ведет переговоры о поставках нефти со всеми участниками мирового рынка нефти, в том числе США и ОАЭ.
Также президент анонсировал поставки нефти по балтийскому направлению через польский Гданьск по одной из ниток нефтепровода "Дружба" в реверсном режиме. В апреле Белоруссия утвердила тарифы на прокачку нефти по "Дружбе" от польского пункта Адамова Застава до Мозырского НПЗ.
Белоруссия в период отсутствия нефти из России в первом квартале начала поиск альтернативных путей получения сырья, в частности, импортировала нефть через порты Одессы и Клайпеды. В апреле поставки танкерной нефти составили 170 тыс. тонн.
Ранее также сообщалось, что Лукашенко 21 января поручил диверсифицировать импорт нефти в республику с тем расчетом, чтобы на долю России приходилось не более 40% поставок. "Нам надо идти к тому, что процентов 30-40 нефти мы будем покупать в Российской Федерации, процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину, проверенный уже путь", - заявлял тогда президент.
Ранее концерн "Белнефтехим" сообщил, что белорусские НПЗ в мае снизят импорт нефти из России до 1,13 млн тонн с 1,56 млн тонн в апреле, но продолжат работу с альтернативными источниками.
Российские компании в январе-марте практически не поставляли нефть в Белоруссию, так как стороны не могли договориться об условиях. Регулярные поставки возобновились только в апреле.
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