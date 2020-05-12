Спрос на нефть в будущем будет под влиянием последствий пандемии - глава BP

Воздействие коронавируса на потребление нефти, скорее всего, продлится и после пандемии, считает глава BP Бернард Луни.

Кризис COVID-19 лишь "усугубляет проблемы с нефтью в предстоящие годы", поскольку запреты на поездки и ограничения сократили потребление на треть от докризисного уровня примерно в 100 млн баррелей в сутки, сказал он Financial Times.

"Это не сделает нефть более востребованной. Вероятность того, что нефть станет менее востребованной, возрастает", - добавил Луни, отметив, что использование технологий, позволяющих дистанционно работать, сокращая потребность в поездках, может сохраниться еще долго в будущем.

В тоже время он не исключил возможность пика потребления нефти. "Я не думаю, что мы знаем, как это закончится. Я, конечно, не знаю", - сказал глава ВР. "Может ли это быть пик (потребления - ИФ) нефти? Возможно. Я бы не стал это списывать со счетов", - продолжил Луни.

Он сказал, что пандемия укрепила его личное убеждение в необходимости изменения стратегии компании. Ожидается, что BP будет вкладывать больше средств в низкоуглеродную энергетику и меньше в углеводороды в рамках нового обязательства стать компанией с нулевым уровнем выбросов к 2050 году.

Луни отметил, что падение цен на нефть позволяет привлекать финансирование для проектов в области возобновляемых источников энергии, так как пандемия ослабила инвестиционную привлекательность нефти.

Нефтяная отрасль оценивает, насколько значительный спад спроса, вызванный коронавирусом, может стать постоянным. В прошлом году BP заявила, что ожидает роста потребления в течение следующего десятилетия, а затем - до 2030-х годов.

BP по итогам первого квартала 2020 года сообщила о снижении прибыли на 66% и, как и другие супермейджоры, была вынуждена перейти в режим экономии.

Руководство BP планирует представить обновленную стратегию на годовом собрании акционеров в мае, после того, как на прошлогодней встрече компания вступила в разногласия с инвесторами, которые требовали целевых показателей по выбросам и более полного раскрытия информации о том, как бизнес соответствует Парижскому климатическому соглашению, пишет FT.

До сих пор неясно, как BP, чьи акции недавно упали до 24-летнего минимума, планирует реализовать свою стратегию. Аналитики не уверены, что ее долговая нагрузка, одна из самых высоких в секторе, позволит изменить ситуацию, отмечает издание.

В краткосрочной перспективе банкиры и инвесторы задаются вопросом, будет ли компания следовать за Shell в сокращении или уменьшении дивидендов, чтобы иметь больше возможностей для маневра, особенно если цены на нефть останутся низкими, а продажа активов будет затруднительна.