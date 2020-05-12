Банки в Азербайджане приобрели во вторник на валютном аукционе около $48 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе во вторник, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) продал банкам $47,9 млн.
На предыдущем аукционе 7 мая ЦБА продал банкам инвалюты на $56,5 млн.
"Спрос со стороны банков на аукционе во вторник составил $47,9 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1 и не изменился по сравнению с курсом на утро вторника", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.
В марте в Азербайджане наблюдался рост спроса на инвалюту на фоне сильного удешевления цен на нефть, но с 29 марта спрос начал постепенно снижаться.
Как сообщалось ранее, по данным Государственного нефтяного фонда, всего в январе-апреле 2020 года фондом на валютных аукционах было продано инвалюты на сумму $3 млрд 303 млн (рост на 67,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - ИФ), в том числе в марте - $1 млрд 928,3 млн, в апреле - $531,1 млн.
ГНФАР заявил, что в текущем году планирует продать на валютных аукционах инвалюты на $6,8 млрд.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
Заказы обеспечиваются от верхней цены к нижней.
А.Мамедов
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