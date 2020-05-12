В Иране временно откроют мечети, несмотря на коронавирус

В Иране откроют временно мечети по случаю священной для мусульман Ночи аль-Кадр, которую еще называют Ночью предопределения, сообщают иранские СМИ.
В стране на следующей неделе на два часа три ночи подряд разрешат мечетям принимать верующих.
Все мечети были закрыты в Иране в марте в рамках мер по борьбе с коронавирусом нового типа.
За время пандемии в Иране зарегистрировано более 100 тыс. случаев заражения, около 6,6 тыс. человек скончалось.
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