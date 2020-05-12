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Регион 12.05.2020 18:33

В Иране временно откроют мечети, несмотря на коронавирус

В Иране откроют временно мечети по случаю священной для мусульман Ночи аль-Кадр, которую еще называют Ночью предопределения, сообщают иранские СМИ.

В стране на следующей неделе на два часа три ночи подряд разрешат мечетям принимать верующих.

Все мечети были закрыты в Иране в марте в рамках мер по борьбе с коронавирусом нового типа.

За время пандемии в Иране зарегистрировано более 100 тыс. случаев заражения, около 6,6 тыс. человек скончалось.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, МЕЧЕТИ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]