В Иране временно откроют мечети, несмотря на коронавирус

В Иране откроют временно мечети по случаю священной для мусульман Ночи аль-Кадр, которую еще называют Ночью предопределения, сообщают иранские СМИ.

В стране на следующей неделе на два часа три ночи подряд разрешат мечетям принимать верующих.

Все мечети были закрыты в Иране в марте в рамках мер по борьбе с коронавирусом нового типа.

За время пандемии в Иране зарегистрировано более 100 тыс. случаев заражения, около 6,6 тыс. человек скончалось.