Лавров: в ближайшем будущем предстоят контакты РФ и США по стратегической стабильности и глобальной безопасности

Контакты Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности состоятся в ближайшем будущем, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Найдем мы форму с нашими американскими партнерами, у нас несколько контактов предстоит в ближайшем будущем, в том числе контакты по проблемам стратегической стабильности, глобальной безопасности, и будет невредно вспомнить о том, как эти вопросы, вопросы глобальных проблем, глобальной безопасности решались во время Второй мировой войны", - сказал Лавров на по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ в формате видеосвязи.

Как сообщил 9 мая "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "по итогам проведенных в последние недели российско-американских контактов, в том числе на самом высоком уровне, сложилось понимание того, что все же необходимо возобновить двусторонний диалог по стратегической стабильности".

"Его уровень - заместители глав внешнеполитических ведомств", - сказал Рябков.

Он напомнил, что "еще в январе была достигнута договоренность о создании пилотной рабочей группы экспертов с обеих сторон, которая займется проблематикой безопасности в космосе в самых различных ее преломлениях".

"На возобновлении контактов и работы в этих форматах мы сейчас сфокусированы. Но сигналы, в том числе публичные, поступающие из Вашингтона, оснований для особого оптимизма не дают. К сожалению, коллеги в Вашингтоне продолжают выставлять определенные условия для продолжения продуктивного диалога и в целом подают дело так, будто бы работа в области контроля над вооружениями нужнее России, чем США", - подчеркнул Рябков.