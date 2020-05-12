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СНГ 12.05.2020 20:41

Лавров: в ближайшем будущем предстоят контакты РФ и США по стратегической стабильности и глобальной безопасности

Контакты Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности состоятся в ближайшем будущем, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Найдем мы форму с нашими американскими партнерами, у нас несколько контактов предстоит в ближайшем будущем, в том числе контакты по проблемам стратегической стабильности, глобальной безопасности, и будет невредно вспомнить о том, как эти вопросы, вопросы глобальных проблем, глобальной безопасности решались во время Второй мировой войны", - сказал Лавров на по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ в формате видеосвязи.

Как сообщил 9 мая "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "по итогам проведенных в последние недели российско-американских контактов, в том числе на самом высоком уровне, сложилось понимание того, что все же необходимо возобновить двусторонний диалог по стратегической стабильности".

"Его уровень - заместители глав внешнеполитических ведомств", - сказал Рябков.

Он напомнил, что "еще в январе была достигнута договоренность о создании пилотной рабочей группы экспертов с обеих сторон, которая займется проблематикой безопасности в космосе в самых различных ее преломлениях".

"На возобновлении контактов и работы в этих форматах мы сейчас сфокусированы. Но сигналы, в том числе публичные, поступающие из Вашингтона, оснований для особого оптимизма не дают. К сожалению, коллеги в Вашингтоне продолжают выставлять определенные условия для продолжения продуктивного диалога и в целом подают дело так, будто бы работа в области контроля над вооружениями нужнее России, чем США", - подчеркнул Рябков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, США, БЕЗОПАСНОСТЬ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]