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СНГ 12.05.2020 18:42

Скандальное заявление Белого дома о победе над нацизмом является результатом обработки общественного мнения - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не удивлен заявлениями Белого дома о победе США и Великобритании над нацистской Германией, но считает их "прискорбной историей".

"Конечно, это прискорбная история. Особенно в связи с тем, что всего пару недель назад, в конце апреля, по поводу 75-й годовщины встречи на Эльбе, президенты Путин и Трамп выпустили совместное заявление, где были даны принципиальные оценки той победы, того вклада, который та победа внесла в современное мироустройство, и где была подчеркнута необходимость продолжения тесных, союзнических отношений в борьбе с нынешними угрозами", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что такое заявление стало результатом процессов, которые не первый день и не первый год происходят в медийном пространстве. Таким же образом на церемонии, посвященной дню памяти Холокоста, которая проходила в январе этого года в Израиле, вице-президент США Майк Пенс не упомянул о роли советской армии в освобождении Освенцима, ограничившись словами о том, что это сделали "солдаты".

"Поэтому меня, честно говоря, не удивляет, когда такого рода вещи звучат. И не потому, что мы подозреваем кого-то из конкретных американских политиков в сознательном затушевывании истории. Это результат обработки общественного сознания, включая и политиков", - добавил министр.

По словам Лаврова, тема памяти о войне станет одним из вопросов "предметного разговора" в ходе ближайших контактов РФ и США.

8 мая в "Твиттере" Белого дома появилось сообщение о том, что "8 мая 1945 года США и Великобритания победили нацистов".

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Тэги: РОССИЯ, ПОБЕДА, США, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]