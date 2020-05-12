Лукашенко рассказал главе ВОЗ о ситуации с Covid-19 в Белоруссии, пригласил его в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханом Гебрейесусом, разговор состоялся по инициативе ВОЗ, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
"Глава Всемирной организации здравоохранения попросил рассказать об обстановке, которая на сегодняшний день складывается в Беларуси, а также поинтересовался, какая нужна поддержка от организации, заявив о готовности при необходимости такую помощь оказать", - отметили в пресс-службе.
По ее информации, президент рассказал о работе системы здравоохранения в целом, избранных страной стратегии и тактике в противодействии распространению вируса. "Он акцентировал внимание, что на сегодняшний день беспокойство вызывают пневмонии, лечению которых уделяется наибольшее внимание. Главная задача, которую определили для себя в Беларуси, - бороться за каждую жизнь, ни в коем случае не допуская скачка уровня смертности", - говорится в сообщении.
"Руководитель ВОЗ отметил, что каждая страна в условиях пандемии использует свои методы борьбы, реагирования на ситуацию, единых рецептов и правил здесь не существует. Глава ВОЗ поблагодарил президента и органы власти страны в целом за глубокую вовлеченность в процесс, о чем он хорошо осведомлен", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, Лукашенко поблагодарил Гебрейесуса за приезд экспертов ВОЗ в Белоруссию. Глава ВОЗ в свою очередь выразил благодарность за прием специалистов и созданные условия для работы, выразив намерение и дальше поддерживать республику.
Также президент пригласил руководителя ВОЗ посетить Белоруссию с визитом. Гебрейесус принял приглашение, пообещав приехать в республику после окончания пандемии.
По состоянию на 11 мая, число заразившихся COVID-19 в Белоруссии достигло 23 906, умерших - 135. Прирост за сутки составил 933 и 4 человека соответственно. Новых данных пока не поступало.
Президент Азербайджана утвердил положения 3 структур при Минэкономики
СГБ Азербайджана раскрыла подробности коррупционных схем в Минкультуре
В Азербайджан вернулись около 20 тыс. граждан в связи с пандемией COVID-19 – глава МИД
США ожидают падения нефтедобычи в странах не-ОПЕК на 2,4 млн б/с, Канада упадет на 0,4 млн б/с в 2021г - EIA
Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2020г до $34/барр. с $33/барр., на 2021г - до $48/барр. с $46/барр.
Компании из Франции выполнили в Азербайджане подрядных работ в ненефтяном секторе на $2,1 млрд - Джаббаров
Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 5 тыс.
В Азербайджане у 33 заключенных выявлен COVID-19 - Минюст
Коронавирус грозит увеличить поток беженцев в ЕС в случае дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке
SOCAR построит хаб для украинских граждан на КПВВ Чонгар в Украине
Коммунальное хозяйство Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт автодорог города
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
AccessBank объявляет Тендер по закупке аккумуляторов
Банк Республика поддержал самозанятость уязвимых групп населения в регионах
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог