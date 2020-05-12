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СНГ 12.05.2020 20:13

Лукашенко рассказал главе ВОЗ о ситуации с Covid-19 в Белоруссии, пригласил его в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханом Гебрейесусом, разговор состоялся по инициативе ВОЗ, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

"Глава Всемирной организации здравоохранения попросил рассказать об обстановке, которая на сегодняшний день складывается в Беларуси, а также поинтересовался, какая нужна поддержка от организации, заявив о готовности при необходимости такую помощь оказать", - отметили в пресс-службе.

По ее информации, президент рассказал о работе системы здравоохранения в целом, избранных страной стратегии и тактике в противодействии распространению вируса. "Он акцентировал внимание, что на сегодняшний день беспокойство вызывают пневмонии, лечению которых уделяется наибольшее внимание. Главная задача, которую определили для себя в Беларуси, - бороться за каждую жизнь, ни в коем случае не допуская скачка уровня смертности", - говорится в сообщении.

"Руководитель ВОЗ отметил, что каждая страна в условиях пандемии использует свои методы борьбы, реагирования на ситуацию, единых рецептов и правил здесь не существует. Глава ВОЗ поблагодарил президента и органы власти страны в целом за глубокую вовлеченность в процесс, о чем он хорошо осведомлен", - заявили в пресс-службе.

Кроме того, Лукашенко поблагодарил Гебрейесуса за приезд экспертов ВОЗ в Белоруссию. Глава ВОЗ в свою очередь выразил благодарность за прием специалистов и созданные условия для работы, выразив намерение и дальше поддерживать республику.

Также президент пригласил руководителя ВОЗ посетить Белоруссию с визитом. Гебрейесус принял приглашение, пообещав приехать в республику после окончания пандемии.

По состоянию на 11 мая, число заразившихся COVID-19 в Белоруссии достигло 23 906, умерших - 135. Прирост за сутки составил 933 и 4 человека соответственно. Новых данных пока не поступало.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]