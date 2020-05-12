ЕС профинансирует крупные проекты исследований в области борьбы с коронавирусом

Европейская комиссия (ЕК) объявила во вторник о выборе в результате конкурса восьми масштабных исследовательских проектов по разработке методов лечения и диагностики COVID-19.
"Нам необходимо объединить опыт и ресурсы государственного и частного секторов для преодоления этой пандемии и для подготовки к другим будущим эпидемиям", - заявила член Еврокомиссии по инновациям и исследованиям Мария Габриэль.
Еврокомиссия сообщила, что для финансирования большего числа исследовательских предложений высокого качества она увеличила соответствующие инвестиции до 72 млн евро с первоначально закладывавшихся 45 млн по инновационно-исследовательской программе ЕС Horizon 2020.
Еще 45 млн евро будут вложены предприятиями фармацевтического сектора, партнерами инициативы IMI и другими организациями, участвующими в проектах, что доведет общую сумму инвестиций в исследования до 117 млн евро.
"Благодаря этому финансированию в рамках Horizon 2020, нашим предприятиям и другим партнерам мы ускорим разработку инструментов диагностики и лечения заболеваний от коронавируса, что необходимо для противодействия этому чрезвычайному обстоятельству всемирного масштаба", - приводятся слова еврокомиссара Габриэль в коммюнике ЕК.
Конкурс был организован механизмом государственно-частного партнерства ЕС - Инициативой инновационных медикаментов (IMI).
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