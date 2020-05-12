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Здравоохранение 12.05.2020 18:22

Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане достигло почти 2,7 тыс. человек, умерших - 33

Коронавирус COVID-19 в Азербайджане выявлен еще у 104 человек, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

"Сегодня в Азербайджане выявлено еще 104 зараженных COVID-19. В тоже время вылечилось и отпущено домой 55 человек. Кроме этого, один человек (1943 г.р.) скончался. У него также имели место сопутствующие проблемы – сахарный диабет и артериальная гипертония", - говорится в сообщении штаба.

Таким образом, общее число зараженных COVID-19 в Азербайджане достигло 2 693, умерших – 33, вылечившихся - 17350.

«В настоящее время в больницах специального режима находятся 925 человек. Состояние 28 из них оценивается как тяжелое, 42 - средней тяжести, остальных – стабильное», - подчеркивает штаб.

До сих пор в Азербайджане сделано 202,282 тыс. тестов на коронавирус.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]