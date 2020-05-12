Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане достигло почти 2,7 тыс. человек, умерших - 33

Коронавирус COVID-19 в Азербайджане выявлен еще у 104 человек, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

"Сегодня в Азербайджане выявлено еще 104 зараженных COVID-19. В тоже время вылечилось и отпущено домой 55 человек. Кроме этого, один человек (1943 г.р.) скончался. У него также имели место сопутствующие проблемы – сахарный диабет и артериальная гипертония", - говорится в сообщении штаба.

Таким образом, общее число зараженных COVID-19 в Азербайджане достигло 2 693, умерших – 33, вылечившихся - 17350.

«В настоящее время в больницах специального режима находятся 925 человек. Состояние 28 из них оценивается как тяжелое, 42 - средней тяжести, остальных – стабильное», - подчеркивает штаб.

До сих пор в Азербайджане сделано 202,282 тыс. тестов на коронавирус.

Х.Насирзаде