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Социум 12.05.2020 19:07

Президент Алиев акцентирует внимание на вопросах контроля при смягчении карантина

Азербайджан смягчает карантин в связи с пандемией коронавируса COVID-19, в этих условиях важным является вопрос контроля, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

“Сейчас мы усиливаем наши шаги по смягчению (карантинного режима - ИФ), и вы знаете, что этот процесс происходит во всем мире. Сегодня открываются даже страны, где погибли сотни граждан. Потому что иначе невозможно. Мы медленно движемся в этом направлении (смягчения карантина – ИФ). Но главный вопрос здесь - ответственность граждан”, - сказал Алиев во вторник президент во время открытия предприятия ООО «Gilan Tekstil Park» в Сумгайыте по пошиву защитных комбинезонов, а также фабрики по производству медицинских масок.

Алиев также подчеркнул, что по мере ослабления карантинного режима возникнут некоторые проблемы с контролем. В связи с чем, по словам президента, всем соответствующим органам было поручено усилить контроль. «Но я еще раз повторяю, что главным условием нашего успеха в сложившейся ситуации должна быть ответственность граждан. В противном случае болезнь выйдет из-под контроля”, - добавил президент.

Глава государства отметил, что ситуация с коронавирусом находится в Азербайджане под контролем, принятые оперативные превентивные шаги привели к тому, что число зараженных в Азербайджане меньше, чем в других странах.

Специальный карантинный режим в Азербайджане действует до 31 мая. С 27 апреля постепенно возобновлена деятельность индивидуальных предпринимателей, торговых объектов. При этом все еще остаются закрытыми кафе и рестораны, торговые центры, бары, спортивные объекты. Кроме этого, ограничено передвижение населения, особенно в Баку и крупных городах страны.

По состоянию на 12 мая общее число зараженных COVID-19 в Азербайджане составляет 2 693, умерших - 33, вылечившихся - 1735. В настоящее время в больницах специального режима находятся 925 человек.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАНТИН, СМЯГЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]