Литва обеспокоена соблюдением Белоруссией норм безопасности по БелАЭС, обратилась в МАГАТЭ

Литва обратилась в МАГАТЭ после новостей о доставке атомного топлива на Белорусскую АЭС (БелАЭС), которую Белоруссия строит в 50 км от литовской столицы - Вильнюса, сообщает BNS.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас в письме, адресованном гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, отмечает, что все еще не подписано соглашение между ведомствами Литвы и Белоруссии о раннем оповещении об атомной аварии.

"Беларусь еще не подписала двухстороннее соглашение о раннем оповещении об атомной аварии. Такая ситуация не может быть приемлемой практикой, к которой можно было бы относиться терпимо, поскольку речь идет о безопасности государств и людей", - утверждает Вайчюнас.

В письме говорится, что в Белоруссии работало несколько миссий организации, однако ни их отчеты, ни отчеты о реализации их рекомендаций до сих пор не преданы гласности, а то, что Минск отказывается публиковать такие отчеты, препятствует прозрачной оценке миссий и их результатов.

Министр также отмечает, что доверие к атомной энергии и МАГАТЭ сейчас зависит исключительно от действий самого агентства и надлежащей реакции на ситуацию в Белоруссии, к которой "нельзя относиться терпимо".

Несмотря на то, что на БелАЭС уже завезено ядерное топливо и идет подготовка к старту станции, позицию Литвы по поводу этой АЭС слышат не только в Брюсселе, но и в столицах соседних стран, говорит главный советник литовского президента Ярославас Неверовичюс.

"Топливо уже завезено, это, конечно, не очень приятно, особенно с учетом того, что Беларусь не подписала договор с Литвой об информировании и предупреждении о связанных с атомной энергетикой инцидентах. (. . .) С другой стороны, отрадно, что наши предложения обратить внимание на то, что происходит у самой границы Литвы, слышат и в Брюсселе, и в столицах наших соседей", - сказал Неверовичюс во вторник радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, относительно бойкота электроэнергии с БелАЭС Литву поддерживают Эстония и Польша, одобрила эту позицию и министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Ольга Буславец.

"Для нас также важно, что Латвия придерживается принципиальной позиции о приоритетности безопасности в ядерной энергетике. Об этом также не раз высказывался президент Латвии", - сказал Неверовичюс.

Литва добивается, чтобы страны Балтии подписали политическую декларацию об ограничениях импорта небезопасной и "грязной", по ее мнению, электроэнергии, однако Латвия пока отказывается это сделать. Латвийское правительство решило, что после того, как Литва прекратит торговлю с Белоруссией, она по техническим и экономическим причинам перейдет к торговле электроэнергией с Россией. Это, по данным литовской стороны, чревато тем, что через Россию на рынок стран Балтии может попадать электроэнергия с БелАЭС.

"Согласован политический меморандум между тремя Балтийскими государствами и Еврокомиссией, в котором этот вопрос детально оговаривается. В этом меморандуме пока еще нет подписи Латвии, однако главное, что мы едины во мнении о приоритетности безопасности, и поскольку мы быстро продвигаемся с проектом синхронизации, до конца 2025 года этот вопрос будет решен", - сказал Неверовичюс.

Литва рассчитывает до конца мая подписать с Белоруссией соглашение о раннем оповещении об атомных авариях.

Начальник Государственной инспекции по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) Литвы Михаил Демченко сообщил BNS, что соглашение, которое редактировалось не один год, не изменит критического подхода Литвы к БелАЭС, однако это соглашение важно для обеспечения безопасности литовских граждан.

"Сегодня утром мы получили сообщение о том, что с белорусской стороны это соглашение подписано министром по экстремальным ситуациям и по дипломатическим каналам оригиналы были отправлены в нашу сторону. (. . .) Мы уже известили министерство иностранных дел о том, чтобы оно нам его передало как можно быстрее. Насколько я понимаю, это вопрос дней. Как только получим, планы без всяких сомнений подписать это соглашение, поскольку все тексты уже давно нами согласованы", - сказал Демченко.

По его словам, государства, подписавшие соглашения, обязывают друг друга напрямую информировать об атомных инцидентах.

"Мы уже давно ждали это соглашение, поскольку, прежде всего, это обеспечение безопасности жителей Литвы. Ведь чем быстрее мы узнаем об этой возможной аварии, тем всем нам будет лучше и безопаснее, тем легче будет защитить людей. Конечно, вероятность этой аварии теоретическая и очень мала, более того - тяжелой аварии, но согласно всем международным требованиям эта аварийная подготовка должна существовать. (. . .) Такое соглашение необходимо", - сказал глава ГИБАЭ.

Обязательство информировать об атомных инцидентах действует и в отношении Литвы, снимающей с эксплуатации недействующую Игналинскую АЭС.

Минэнерго Белоруссии на прошлой неделе проинформировало, что ядерное топливо для первого энергоблока АЭС поступило на площадку станции. Реагируя на это, Литва призвала Минск остановить начало запуска станции. Литва среди всех стран-соседей Белоруссии является самым яростным противником проекта, считает станцию небезопасной.

Власти Белоруссии ранее неоднократно заявляли о полном соответствии проекта БелАЭС требованиям МАГАТЭ. Агентство также отмечало, что не имеет технических претензий к строящейся станции.

"Что касается каких-то технических претензий к атомной станции, их у МАГАТЭ нет", - отмечал ранее заместитель гендиректора агентства Михаил Чудаков по итогам визита очередной миссии МАГАТЭ в республику.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Минэнерго республики сообщало, что планируется обеспечить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго - в 2021 году. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").