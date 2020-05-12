Коронавирус грозит увеличить поток беженцев в ЕС в случае дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Пандемия коронавируса COVID-19 может увеличить миграционные потоки в ЕС в случае, если эпидемия приведет к росту напряженности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, говорится в докладе Европейского агентства по вопросам предоставления убежища (EASO).
"Риск дестабилизирующих эффектов от вспышек COVID-19 обладает потенциалом повлиять на будущие перспективы с предоставлением убежища", - цитируют западные СМИ выдержки из доклада.
В этом контексте в EASO указали на возможность перебоев с поставками продовольствия, дестабилизации ситуации в сфере безопасности и роста влияния группировок, подобных "Исламскому государству", в регионах, граничащих в ЕС. В результате, отметили в EASO, все это может "в среднесрочной перспективе увеличить миграцию, связанную с получением убежища".
В то же время, напомнили в агентстве, пока что наблюдается сокращение миграции в ЕС. Так, в марте 2020 года было зафиксирована подача лишь половины заявок на получение убежища от того их объема, что отмечался в феврале. Кроме этого, количество нелегальных проникновений на территорию ЕС в марте сократилось наполовину по сравнению с показателями за февраль.
В свою очередь СМИ напоминают, что максимальное число иммигрантов, желавших получить убежище в ЕС, пришлось на 2015 год - более 1 млн человек. Затем ЕС предпринял ряд мер по сдерживанию миграционного потока, и в результате в 2019 году менее 123 тыс. человек обращались с аналогичными запросами к властям ЕС. В 2020 году это число пока что составляет 22 тыс. человек.
Президент Азербайджана утвердил положения 3 структур при Минэкономики
СГБ Азербайджана раскрыла подробности коррупционных схем в Минкультуре
В Азербайджан вернулись около 20 тыс. граждан в связи с пандемией COVID-19 – глава МИД
США ожидают падения нефтедобычи в странах не-ОПЕК на 2,4 млн б/с, Канада упадет на 0,4 млн б/с в 2021г - EIA
Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2020г до $34/барр. с $33/барр., на 2021г - до $48/барр. с $46/барр.
Компании из Франции выполнили в Азербайджане подрядных работ в ненефтяном секторе на $2,1 млрд - Джаббаров
SOCAR построит хаб для украинских граждан на КПВВ Чонгар в Украине
Коммунальное хозяйство Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт автодорог города
ЕС продолжит помогать Сирии в борьбе коронавирусом, несмотря на санкции
ЕС из-за коронавируса вынужден пересматривать оборонный бюджет - Боррель
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
AccessBank объявляет Тендер по закупке аккумуляторов
Банк Республика поддержал самозанятость уязвимых групп населения в регионах
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог