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ТЭК 12.05.2020 19:35

Главы Минэнерго РФ и США обсудили состояние нефтяного рынка и принимаемые меры по его стабилизации, продолжат диалог

Главы Минэнерго России и США Александр Новак и Дэн Бруйетт в ходе телефонного разговора обсудили текущее состояние и перспективы мирового нефтяного рынка, а также принимаемые коллективные меры по его стабилизации.

Как сообщило российское министерство, главы энергетических ведомств России и США договорились продолжить диалог.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, НЕФТЕРЫНОК, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]