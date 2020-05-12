Главы Минэнерго РФ и США обсудили состояние нефтяного рынка и принимаемые меры по его стабилизации, продолжат диалог

Главы Минэнерго России и США Александр Новак и Дэн Бруйетт в ходе телефонного разговора обсудили текущее состояние и перспективы мирового нефтяного рынка, а также принимаемые коллективные меры по его стабилизации.
Как сообщило российское министерство, главы энергетических ведомств России и США договорились продолжить диалог.
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