Главы Минэнерго РФ и США обсудили состояние нефтяного рынка и принимаемые меры по его стабилизации, продолжат диалог

Главы Минэнерго России и США Александр Новак и Дэн Бруйетт в ходе телефонного разговора обсудили текущее состояние и перспективы мирового нефтяного рынка, а также принимаемые коллективные меры по его стабилизации.

Как сообщило российское министерство, главы энергетических ведомств России и США договорились продолжить диалог.