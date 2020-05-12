ЕС вновь призвал конфликтующие стороны в Ливии прекратить боевые действия

Европейский союз вновь обращается с призывом к перемирию в Ливии, говорится в заявлении от имени ЕС главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"Европейский союз требует, чтобы все стороны действовали ответственным образом и немедленно прекратили боевые действия на всей территории Ливии, которые в первую очередь затрагивают мирных жителей, включая мигрантов, и подвергают их еще большему риску", - заявил во вторник высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Евросоюз настоятельно призвал все стороны выполнять обязательство о перемирии и прекращении огня на основе переговоров, а также указал на необходимость уважения международного права, в том числе международного гуманитарного права - тех, кто его нарушает, необходимо привлечь к ответственности.

В документе содержится призыв "защищать гражданских лиц, в том числе мигрантов и беженцев, путем обеспечения и содействия безопасной, быстрой и беспрепятственной доставке гуманитарной помощи".

Европейский союз заверил в своей решимости обеспечивать полное соблюдение эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Боррель напомнил, что операция EUNAVFOR Med Irini, одобренная Советом ЕС 31 марта, направлена на выполнение этого эмбарго согласно соответствующим резолюциям СБ ООН с использованием военно-морских, воздушных и спутниковых средств.

В заявлении подчеркивается необходимость приложить все усилия для обеспечения полного и эффективного выполнения соответствующих резолюций СБ ООН, включая сухопутные и воздушные границы с Ливией.

При этом в ЕС обращают внимание на то, что "перемирие должно идти рука об руку с немедленным возобновлением при посредничестве ООН переговоров между сторонами и при полном соблюдении ливийского политического соглашения".

"Альтернативы инклюзивному политическому решению, отражающему выводы Берлинской конференции, не существует, что подтверждается резолюцией СБ ООН № 2510", - сказано в заявлении Борреля.