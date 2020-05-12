Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8372 RUR   0.0231 GBR   2.0944 TRY   0.2409

Цена на нефть

11.05   $/bbl WTI 24.14 -0.60 Brent 29.63 -1.34

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.05.2020 20:55

ЕС вновь призвал конфликтующие стороны в Ливии прекратить боевые действия

Европейский союз вновь обращается с призывом к перемирию в Ливии, говорится в заявлении от имени ЕС главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"Европейский союз требует, чтобы все стороны действовали ответственным образом и немедленно прекратили боевые действия на всей территории Ливии, которые в первую очередь затрагивают мирных жителей, включая мигрантов, и подвергают их еще большему риску", - заявил во вторник высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Евросоюз настоятельно призвал все стороны выполнять обязательство о перемирии и прекращении огня на основе переговоров, а также указал на необходимость уважения международного права, в том числе международного гуманитарного права - тех, кто его нарушает, необходимо привлечь к ответственности.

В документе содержится призыв "защищать гражданских лиц, в том числе мигрантов и беженцев, путем обеспечения и содействия безопасной, быстрой и беспрепятственной доставке гуманитарной помощи".

Европейский союз заверил в своей решимости обеспечивать полное соблюдение эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Боррель напомнил, что операция EUNAVFOR Med Irini, одобренная Советом ЕС 31 марта, направлена на выполнение этого эмбарго согласно соответствующим резолюциям СБ ООН с использованием военно-морских, воздушных и спутниковых средств.

В заявлении подчеркивается необходимость приложить все усилия для обеспечения полного и эффективного выполнения соответствующих резолюций СБ ООН, включая сухопутные и воздушные границы с Ливией.

При этом в ЕС обращают внимание на то, что "перемирие должно идти рука об руку с немедленным возобновлением при посредничестве ООН переговоров между сторонами и при полном соблюдении ливийского политического соглашения".

"Альтернативы инклюзивному политическому решению, отражающему выводы Берлинской конференции, не существует, что подтверждается резолюцией СБ ООН № 2510", - сказано в заявлении Борреля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ЛИВИЯ, ПРОТИВОСТОЯНИЕ, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Эрдоган призывает ЕС проявить дееспособность в урегулировании конфликта в Ливии ЕС ждет объяснений от Турции относительно меморандума с Ливией по делимитации морских границ Могерини призвала стороны конфликта в Триполи немедленно прекратить военные действия и провести посредническую встречу Разрешение ливийского кризиса может быть только политическим - Еврокомиссия Могерини участвует в парижской конференции по Ливии - ЕВС ЕС выступает за решение ливийской проблемы в рамках ООН - Могерини

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]