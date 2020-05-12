В Азербайджане у 33 заключенных выявлен COVID-19 - Минюст

В Азербайджане у 33 заключенных выявлен коронавирус COVID-19, сообщает пресс-служба министерство юстиции.
“Результаты тестов на коронавирус, взятых у 33 заключенных, вышли положительными. Заключенные были немедленно изолированы и предпринимаются меры по их лечению”, - отмечается в сообщении.
Согласно данным ведомства, тесты на коронавирус были взяты у сотрудников и заключенных в пенитенциарных учреждениях, включая и Исправительное учреждение №13.
“Риск распространения коронавируса полностью локализован, а для лечения больных имеются все лекарственные препараты и медицинское оборудование.
В пенитенциарных учреждениях продолжаются комплексные меры по дезинфекции и медицинской профилактике”, - сообщает Минюст.
Х.Насирзаде
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