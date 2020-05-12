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Здравоохранение 12.05.2020 20:19

В Азербайджане у 33 заключенных выявлен COVID-19 - Минюст

В Азербайджане у 33 заключенных выявлен коронавирус COVID-19, сообщает пресс-служба министерство юстиции.

“Результаты тестов на коронавирус, взятых у 33 заключенных, вышли положительными. Заключенные были немедленно изолированы и предпринимаются меры по их лечению”, - отмечается в сообщении.

Согласно данным ведомства, тесты на коронавирус были взяты у сотрудников и заключенных в пенитенциарных учреждениях, включая и Исправительное учреждение №13.

“Риск распространения коронавируса полностью локализован, а для лечения больных имеются все лекарственные препараты и медицинское оборудование.

В пенитенциарных учреждениях продолжаются комплексные меры по дезинфекции и медицинской профилактике”, - сообщает Минюст.

Х.Насирзаде


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Тэги: МИНЮСТ, COVID19, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]