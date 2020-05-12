Компании из Франции выполнили в Азербайджане подрядных работ в ненефтяном секторе на $2,1 млрд - Джаббаров

Азербайджанские инвестиции в экономику Франции оцениваются в $2,1 млрд, французские инвестиции в экономику Азербайджана - $2,2 млрд, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.
"Наши страны успешно сотрудничают в сфере инвестиций. На сегодняшний день Азербайджаном инвестировано в экономику Франции $2,1 млрд, Франция, в свою очередь, инвестировала в Азербайджан $2,2 млрд. При этом французские компании выполнили подрядных работ в ненефтяном секторе Азербайджана на $2,1 млрд", - сказал Джаббаров на деловой встрече в формате вебинара, организованной Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), Французской организацией предпринимателей (MEDEF) и Азербайджано-французской торгово-промышленной палатой.
Говоря об азербайджано-французском экономическом сотрудничестве, министр экономики отметил, что 65 французских компаний ведут свою деятельность в различных секторах экономики Азербайджана, включая промышленность, энергетику, торговлю, услуги, АПК и другие сферы.
Вместе с этим Джаббаров отметил, что в настоящее время мировая экономика находится в процессе цифровизации, что открывает новые возможности. "Целью Азербайджана является построение цифровой экономики, и наша страна открыта для сотрудничества с Францией в этом отношении", - подчеркнул Джаббаров.
Глава MEDEF Филипп Готье, в свою очередь, отметил, что Франция придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном. Он отметил благоприятный деловой и инвестиционный климат в Азербайджане, привлекательный сектор туризма, наличие возможности для производства ряда конкурентоспособных товаров.
Готье также поделился своими взглядами на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 и расширение сотрудничества в различных секторах экономики.
В рамках вебинара его участники высказали свое мнение на диверсификацию экономики и повышение устойчивости в нынешних условиях пандемии и резкого падения цен на нефть, реализации ненефтяных проектов, которые могут обеспечить устойчивое экономическое развитие, и расширения сотрудничества с французскими компаниями.
"В ходе вебинара были обсуждены вопросы сотрудничества в банковской сфере и финансах, АПК, ИКТ, инноваций, транспорта и транзита", - отмечается в сообщении Минэкономики.
Х.Насирзаде
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