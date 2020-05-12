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ТЭК 12.05.2020 21:06

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2020г до $34/барр. с $33/барр., на 2021г - до $48/барр. с $46/барр.

Средняя цена нефти Brent в 2020 году составит $34,1 за баррель по сравнению с апрельским прогнозом в $33 за баррель, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Цены на нефть марки Brent в апреле составили в среднем $18 за баррель, что на $13 ниже среднего показателя за март. EIA ожидает, что во втором квартале 2020 года в среднем цены будут составлять $23 за баррель, а затем увеличатся до $32 за баррель во второй половине года.

EIA прогнозирует, что в 2021 году цены Brent вырастут в среднем до $48 за баррель, что на $2 выше, чем прогнозировалось в прошлом месяце, поскольку EIA ожидает, что сокращение мировых запасов нефти в следующем году окажет повышающий эффект на цены на нефть.

Средняя цена Brent в 2019 году составила $64 за баррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, НЕФТЬ, ЦЕНА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]