В Новой Зеландии и Таиланде за последние сутки не выявили ни одного нового случая COVID-19

Власти Новой Зеландии в среду сообщили, что за последние сутки не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, передают западные СМИ.
Отмечается, что прирост новых случаев держится на нуле уже второй день подряд.
В службах здравоохранения Новой Зеландии напомнили, что с 14 мая в стране начинают смягчать ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Возобновят работу многие предприятия, а также магазины и рестораны. Однако местным жителям по-прежнему придется соблюдать социальную дистанцию и не собираться группами более 10 человек.
Ситуация с коронавирусом постепенно нормализуется и в Таиланде. За последние 24 часа в стране также не зарегистрировали ни одного нового случая заражения инфекцией.
За время пандемии в Таиланде выявили около 3 тыс. случаев заболевания, 56 человек скончалось.
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