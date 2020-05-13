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Дальнее зарубежье 13.05.2020 13:48

В Новой Зеландии и Таиланде за последние сутки не выявили ни одного нового случая COVID-19

Власти Новой Зеландии в среду сообщили, что за последние сутки не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, передают западные СМИ.

Отмечается, что прирост новых случаев держится на нуле уже второй день подряд.

В службах здравоохранения Новой Зеландии напомнили, что с 14 мая в стране начинают смягчать ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Возобновят работу многие предприятия, а также магазины и рестораны. Однако местным жителям по-прежнему придется соблюдать социальную дистанцию и не собираться группами более 10 человек.

Ситуация с коронавирусом постепенно нормализуется и в Таиланде. За последние 24 часа в стране также не зарегистрировали ни одного нового случая заражения инфекцией.

За время пандемии в Таиланде выявили около 3 тыс. случаев заболевания, 56 человек скончалось.

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Тэги: НОВЗЕЛАНДИЯ, ТАИЛАНД, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]