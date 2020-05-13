Причиной смерти четверых пациентов больницы в Петербурге стало отравление угарным газом, пятый умер из-за отключения аппарата ИВЛ - источник

Четверо пациентов, скончавшихся накануне в результате пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге, отравились продуктами горения, а пятый умер от отключения аппарата ИВЛ, свидетельствуют предварительные данные расследования.

"Предварительно один из пациентов погиб из-за отключения аппарата ИВЛ - того, который загорелся. Ещё четверо пациентов умерли от отравления угарным газом", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он добавил, что причина возгорания аппарата пока не установлена.

Инстаграм больницы сообщил, что при пожаре пострадал врач реанимационного отделения. Медик отравился продуктами горения, его жизни ничего не угрожает.

Пожар в реанимации больницы Святого Георгия произошел утром 12 мая, погибли пять человек, инфицированные коронавирусом. Вероятной причиной считают загоревшийся аппарат ИВЛ. Позднее в прокуратуре заявили, что четверо погибли в результате пожара, причина смерти пятого пациента устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности.