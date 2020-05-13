Автоперевозчики пригнали десятки автобусов в центр Киева, требуя возобновления междугородних пассажирских перевозок

Владельцы автобусных компаний, занимающихся междугородними и международными перевозками, протестуют в центре Киева в среду и требуют от правительства возобновить междугороднее и международное автобусное сообщение, остановленное на период карантина.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", более полусотни автобусов заняли Европейскую площадь и улицу Крещатик на участке от нее до площади Независимости, тем не менее, оставляя место для дорожного движения.

Полиция, в свою очередь, ограничила проезд по ул. Грушевского вдоль Дома правительства, где ранее по средам протестовали другие предприниматели, требуя ослабления карантина.

"Мы хотим жить", "Экономика без транспорта не работает", "У меня нет денег на такси", "Откройте международное сообщение - людям нужна работа", "Прекратите гибридный карантин", "Почему авиачартерам можно, а автобусным - нет?" - такие лозунги выдвигают протестующие.

Министерство инфраструктуры Украины прилагает все усилия, чтобы после 22 мая пассажирский транспорт смог постепенно возобновить работу с условием обязательного соблюдения всех противоэпидемических мероприятий - масочного режима, надлежащей дезинфекции, ограничения количества пассажиров и мест для сидения.

Как сообщалось, накануне министр инфраструктуры Владислав Криклий на расширенной встрече с международными пассажирскими автомобильными перевозчиками сообщил, что министерство работает над тем, чтобы через 10 дней пассажирский транспорт смог постепенно возобновить работу. "Но в безопасном формате - с обязательным соблюдением масочного режима, дезинфекции, учитывая ограничения касательно количества пассажиров и посадочных мест", - сказал глава ведомства.

Криклий сообщил, что Мининфраструктуры со своей стороны уже подготовило предложения о поэтапном возобновлении пассажирских перевозок. "В настоящее время совместно с Министерством здравоохранения мы обсуждаем этот вопрос. Надеемся на конструктивную позицию, которая позволит защитить граждан и обеспечить работу транспорта", - отметил он.

В ходе встречи участники обсудили вопрос возобновления автомобильных пассажирских перевозок, в частности, работу нелегалов во время карантина.

Участие в мероприятии приняли представители министерства и международные пассажирские автомобильные перевозчики Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой областей, а также Киева.