В Саудовской Аравии усилят ограничения после Рамадана

Власти Саудовской Аравии объявили, что введут более строгие ограничительные меры после завершения Рамадана, сообщают ближневосточные СМИ.

Рамадан в этом году завершится 23 мая. Подобные меры будут действовать с 23 по 27 мая.

Ранее Саудовская Аравия ввела 24-часовой комендантский час во многих городах страны, однако ослабила его действие с наступлением священного для мусульман месяца Рамадана.

Между тем, в соседних ОАЭ на следующей неделе начнут осуществлять бесплатное тестирование жителей на коронавирус, в особенности беременных женщин и людей старше 50 лет.

В Дубае начали открываться частные пляжи при отелях, несмотря на то, что общее число подтвержденных случаев в стране продолжает увеличиваться.