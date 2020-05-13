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Дальнее зарубежье 13.05.2020 13:27

В Саудовской Аравии усилят ограничения после Рамадана

Власти Саудовской Аравии объявили, что введут более строгие ограничительные меры после завершения Рамадана, сообщают ближневосточные СМИ.

Рамадан в этом году завершится 23 мая. Подобные меры будут действовать с 23 по 27 мая.

Ранее Саудовская Аравия ввела 24-часовой комендантский час во многих городах страны, однако ослабила его действие с наступлением священного для мусульман месяца Рамадана.

Между тем, в соседних ОАЭ на следующей неделе начнут осуществлять бесплатное тестирование жителей на коронавирус, в особенности беременных женщин и людей старше 50 лет.

В Дубае начали открываться частные пляжи при отелях, несмотря на то, что общее число подтвержденных случаев в стране продолжает увеличиваться.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: САУДАРАВИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]