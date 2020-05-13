Додон заявляет, что еще не принял решение относительно своего участия в выборах президента Молдове

Президент Молдавии Игорь Додон призвал оппонентов не пытаться его запугать, отметив, что отработает до конца свой срок, однако еще не решил, будет ли участвовать в выборах главы государства.

"Я сказал, что еще не решил, буду ли участвовать в президентских выборах, но представители оппозиции уже нападают на меня. Подобных атак будет больше", - сказал Додон в среду в интервью радиостанции "Europa Libera" ("Свободная Европа").

В понедельник лидер парламентской группы ProMolodova, бывший председатель парламента Андриана Канду заявил, что "Додон не только не выиграет президентские выборы, но может и нынешний президентский мандат не доработать до конца". Комментируя эти заявления, президент республики призвал оппонентов не пытаться его запугать.

"Не только он делает подобные заявления. В последнее время многие нападают на президента и политика Игоря Додона, и это будет продолжаться. Послание моим политическим оппонентам заключается в следующем: не пытайтесь, вы не сможете меня чем-то запугать, у меня очень четкая позиция, президент страны до конца отработает свой срок", - сказал Додон.