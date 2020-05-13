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СНГ 13.05.2020 14:04

Додон заявляет, что еще не принял решение относительно своего участия в выборах президента Молдове

Президент Молдавии Игорь Додон призвал оппонентов не пытаться его запугать, отметив, что отработает до конца свой срок, однако еще не решил, будет ли участвовать в выборах главы государства.

"Я сказал, что еще не решил, буду ли участвовать в президентских выборах, но представители оппозиции уже нападают на меня. Подобных атак будет больше", - сказал Додон в среду в интервью радиостанции "Europa Libera" ("Свободная Европа").

В понедельник лидер парламентской группы ProMolodova, бывший председатель парламента Андриана Канду заявил, что "Додон не только не выиграет президентские выборы, но может и нынешний президентский мандат не доработать до конца". Комментируя эти заявления, президент республики призвал оппонентов не пытаться его запугать.

"Не только он делает подобные заявления. В последнее время многие нападают на президента и политика Игоря Додона, и это будет продолжаться. Послание моим политическим оппонентам заключается в следующем: не пытайтесь, вы не сможете меня чем-то запугать, у меня очень четкая позиция, президент страны до конца отработает свой срок", - сказал Додон.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]