Банки в Азербайджане получили обращения на реструктуризацию кредитов на 549 млн манатов, уже реструктуризированы кредиты на 200 млн манатов - Рустамов

Банки в Азербайджане по состоянию на 7 мая 2020 года получили обращения по реструктуризации 47,994 тыс. кредитов на общую сумму 548,6 млн манатов, заявил глава Центрального банка Эльман Рустамов.
«Из этих обращений 91% (по сумме - ИФ) составляют бизнес-кредиты, 5% - потребительские, 4% - ипотечные", - сказал Рустамов на пресс-конференции в среду.
Глава ЦБА отметил, что на сегодняшний день реструктуризировано 37% обращений или кредиты на сумму 200,4 млн манатов.
«Объем обращений по бизнес кредитам оценивается в 494,9 млн манатов, из них уже реструктуризировано 162,4 млн манатов (33%). По потребительским кредитам сумма обращений составляет 34,6 млн манатов, из которых реструктуризировано 29,3 млн манатов (85%). По ипотечным кредитам объем обращений составил 19,1 млн манатов, из которых реструктуризировано 8,7 млн манатов или 46%", - заявил глава ЦБА.
Рустамов также добавил, что в ЦБА поступило 15 обращений от физических лиц с жалобами на отказ банков в реструктуризации их кредитов, эти обращения в настоящее время анализируются.
Реструктуризация кредитов предусмотрена до 30 сентября 2020 года как мера по снижению негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19 на экономику страны.
А.Мамедов
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