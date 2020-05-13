Президент Азербайджана назначил Годжаева главой ИВ Кельбаджарского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении Азера Годжаева главой исполнительной власти Кельбаджарского района.
Текст распоряжения опубликован на официальном сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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