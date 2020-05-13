Госбюджет Азербайджана в январе-апреле исполнен с профицитом в 10,3% ВВП

Профицит госбюджета Азербайджана за январь-апрель 2020 года составил 2 млрд 306,5 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно оперативным данным Минфина, за отчетный период доходы госбюджета составили 9 млрд 574,2 млн манатов (рост по сравнению с показателем января-апреля прошлого года на 27,6%), расходы – 7 млрд 267,7 млн манатов (рост на 0,7%).

Номинальный объем ВВП Азербайджана за январь-апрель составил 22 млрд 400,5 млн манатов. Таким образом, профицит госбюджета составил 10,3% ВВП за отчетный период

Прогноз по доходам госбюджета на 2020 год составляет 24 млрд 134,5 млн манатов, расходам - 26 млрд 894,7 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2020 год прогнозируется на уровне 2 млрд 760,2 млн манатов или 3,3% ВВП.

Н.Аббасова