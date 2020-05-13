СГБ и Генпрокуратура провели спецоперацию по предотвращению противозаконных действий должностных лиц Береговой охраны ГПС Азербайджана

Государственная служба безопасности (СГБ) и Генеральная прокуратура Азербайджана предотвратили противозаконные действия должностных лиц Береговой охраны Государственной пограничной службы.

«В результате совместных следственно-оперативных действий СГБ и Генпрокуратуры Азербайджана предотвращены противозаконные действия должностных лиц Береговой охраны Государственной пограничной службы», сообщает СГБ.

Следствие продолжается.

Спецслужба уточняет, что подробности операции будут приведены позже.

Б.Рустамбеков