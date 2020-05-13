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Внутренняя политика 13.05.2020 13:36

СГБ и Генпрокуратура провели спецоперацию по предотвращению противозаконных действий должностных лиц Береговой охраны ГПС Азербайджана

Государственная служба безопасности (СГБ) и Генеральная прокуратура Азербайджана предотвратили противозаконные действия должностных лиц Береговой охраны Государственной пограничной службы.

«В результате совместных следственно-оперативных действий СГБ и Генпрокуратуры Азербайджана предотвращены противозаконные действия должностных лиц Береговой охраны Государственной пограничной службы», сообщает СГБ.

Следствие продолжается.

Спецслужба уточняет, что подробности операции будут приведены позже.

Б.Рустамбеков

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Тэги: СГБ, ГЕНПРОКУРАТУРА, ОПЕРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]