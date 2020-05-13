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Транспорт и связь 13.05.2020 14:45

Увольнения в Brussels Airlines повлияют на занятость у партнеров компании - директор аэропорта Брюсселя

Увольнения, объявленные по причине кризиса авиационной компанией Brussels Airlines, существенно отразятся на занятости в целом в Брюссельском международном аэропорту, заявил его директор Арно Фейст.

"Если Brussels Airlines сократит свою деятельность на 25 %, это будет иметь последствия для ее поставщиков, партнеров и т.д. Трудно оценивать, но в целом можно говорить, что одно увольнение у Brussels Airlines затронет два рабочих места вне компании. То есть это потенциально повлияет на несколько тысяч рабочих мест", - сказал Фейст в среду в интервью радио Bel RTL.

Накануне Brussels Airlines объявила о планах уволить около 1 тыс. работников из персонала в 4 тыс. человек в связи с вынужденным из-за кризиса, причиненного пандемией COVID-19, сокращением своей деятельности.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]