ЕБРР прогнозирует экономический спад в Армении в 2020г на 3,5%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает спада экономики Армении в 2020 году на 3,5%, говорится в обзоре ЕБРР "Региональные экономические перспективы".

В ноябре 2019 года ЕБРР прогнозировал увеличение ВВП Армении в 2020 году на уровне до 5%.

ЕБРР ожидает, что экономика Армении восстановится в 2021 году, прогнозирует рост ВВП на 5,5%.

В обзоре отмечается, что в целом по оценке ЕБРР, ВВП стран региона его деятельности может сократиться в этом году в среднем на 3,5% из-за влияния коронавируса, однако в 2021 году возможен рост на 4,8%, однако эти прогнозы подвержены "беспрецедентной неопределенности".

В госбюджете Армении на 2020 год экономический рост предусмотрен на уровне 4,9%. В 2019 году ВВП страны вырос на 7,8%.