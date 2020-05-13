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Регион 13.05.2020 13:49

ЕБРР прогнозирует экономический спад в Армении в 2020г на 3,5%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает спада экономики Армении в 2020 году на 3,5%, говорится в обзоре ЕБРР "Региональные экономические перспективы".

В ноябре 2019 года ЕБРР прогнозировал увеличение ВВП Армении в 2020 году на уровне до 5%.

ЕБРР ожидает, что экономика Армении восстановится в 2021 году, прогнозирует рост ВВП на 5,5%.

В обзоре отмечается, что в целом по оценке ЕБРР, ВВП стран региона его деятельности может сократиться в этом году в среднем на 3,5% из-за влияния коронавируса, однако в 2021 году возможен рост на 4,8%, однако эти прогнозы подвержены "беспрецедентной неопределенности".

В госбюджете Армении на 2020 год экономический рост предусмотрен на уровне 4,9%. В 2019 году ВВП страны вырос на 7,8%.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕБРР, ВВП, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]