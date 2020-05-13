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Бизнес и законодательство 13.05.2020 14:24

Азербайджан наладил производство дезинфекционных туннелей

Сумгайытский технологический парк (STP) и азербайджанская компания «SmartHome» начали совместное производство дезинфекционных туннелей.

«Электронное оборудование под брендом «Elsmart» будет производиться компанией «SmartHome», а конструкция туннеля - на Заводе электронного оборудования (STP)», сообщает министерство экономики.

В министерстве отмечают, что дезинфекционные туннели могут быть использованы не только в условиях пандемии, но и для предотвращения в дальнейшем возможных вирусных заболеваний, для профилактики сезонных заболеваний.

Планируется, что дезинфекционные туннели будут поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Сумгайытский технопарк входит в структуру компании Azenco, которая занимается строительством объектов в сфере энергетики. Площадь парка составляет 250 га.

На территории STP действует 14 предприятий, 18 производственных площадок.

Компания «SmartHome» создана в 2017 году и занимаемся производством и установкой Smart Building и домашней автоматизации. Компания выпускает 25 наименований. Продукты производятся под торговой маркой ELSMART с 2017 года как первая и единственная интеллектуальная система управления домом и зданием в Азербайджане.

Б.Рустамбеков

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Тэги: STP, SMARTHOME, ДЕЗИНФЕКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]