Азербайджан наладил производство дезинфекционных туннелей

Сумгайытский технологический парк (STP) и азербайджанская компания «SmartHome» начали совместное производство дезинфекционных туннелей.

«Электронное оборудование под брендом «Elsmart» будет производиться компанией «SmartHome», а конструкция туннеля - на Заводе электронного оборудования (STP)», сообщает министерство экономики.

В министерстве отмечают, что дезинфекционные туннели могут быть использованы не только в условиях пандемии, но и для предотвращения в дальнейшем возможных вирусных заболеваний, для профилактики сезонных заболеваний.

Планируется, что дезинфекционные туннели будут поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Сумгайытский технопарк входит в структуру компании Azenco, которая занимается строительством объектов в сфере энергетики. Площадь парка составляет 250 га.

На территории STP действует 14 предприятий, 18 производственных площадок.

Компания «SmartHome» создана в 2017 году и занимаемся производством и установкой Smart Building и домашней автоматизации. Компания выпускает 25 наименований. Продукты производятся под торговой маркой ELSMART с 2017 года как первая и единственная интеллектуальная система управления домом и зданием в Азербайджане.

Б.Рустамбеков