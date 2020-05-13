Турция увеличила объем грузоперевозок по БТК в условиях пандемии – глава Минтранса

Турция в период пандемии коронавирусной инфекции увеличила объемы транспортировки грузов по железнодорожному транспортному коридору Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сообщил министр транспорта и инфраструктуры Адил Караисмаилоглу.
«На фоне пандемии COVID-19 значительно вырос спрос на железнодорожные грузоперевозки, как наиболее безопасный вид транспорта. Важную роль в международных грузоперевозках, в особенности в регионе Центральной Азии, играет железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс. По поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана принято решение расширить потенциал БТК. Новая система перестановки контейнеров у границы с Грузией позволит увеличить объем транспортировки грузов на 3,5 тыс. тонн», - сказал Караисмаилоглу в интервью турецкому агентству «Anadolu».
Министр напомнил, что колея железных дорог Грузии, Азербайджана и России отличается от Турции и стран Европы, что вызывает необходимость смены колесных пар. «Новая система перестановки вагонов на границе с Грузией помогает совершать эти операции намного быстрее», - сказал Караисмаилоглу.
Министр сообщил, что до сих пор по БТК из Турции экспортировано 240 тыс. тонн грузов в 5,25 тыс. контейнерах, в страну доставлено 5,3 тыс. контейнеров с 280 тыс. тонн импортной продукции, а также грузов, следующих транзитом в Европу.
«Турция предпринимает важные меры по снижению негативного влияния пандемии Covid-19 на экономику страны и развития международной торговли. С этой точки зрения, деятельность БТК показала, насколько верным было решение о строительстве данного коридора», - подчеркнул Караисмаилоглу.
Железнодорожная магистраль БТК была введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года. В рамках проекта построена железная дорога Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км - по территории Турции, 30 км - Грузии, а также осуществлена реконструкция в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Работы на грузинской части магистрали финансировались Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.
Общая протяженность БТК составляет 826 км.
На сегодняшний день грузооборот Баку-Тбилиси-Карс составляет 6 млн тонн, пассажирооборот - 1 млн человек. В будущем грузооборот превысит 15 млн тонн в год
Н.Аббасова
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