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Меркель заявляет о стремлении к улучшению отношений с Россией, невзирая на публикации о российских кибератаках

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация вокруг подозреваемых в кибератаке на ее компьютер подозреваемых из РФ ее нервирует, потому что она старается улучшить отношения с РФ.

"Могу сказать очень честно: меня это нервирует. С одной стороны, стремишься ежедневно улучшить отношения с Россией, но с другой стороны, когда видишь такие жесткие свидетельства такого поведения российских сил, то образуется напряженное поле, в котором мы работаем", - сказала Меркель в среду, отвечая на вопросы в бундестаге.

По ее словам, узнать о подобных свидетельствах было для нее "неприятно".

"Все равно я буду и дальше стараться улучшать отношения с Россией, потому что считаю, что на продолжение этих дипломатических усилий есть веские причины. Но это (шпионский скандал - ИФ) не облегчает ситуацию", - указала канцлер ФРГ.

Журнал Spiegel на этой неделе сообщил, что российские хакеры в 2015 году взломали электронную почту Меркель и скачали тысячи электронных писем. По данным издания, неизвестные получили доступ к служебному компьютеру канцлера и смогли скопировать все электронные письма из ее парламентского бюро с 2012 года. Следствие уверено, что за хакерской атакой стоит "российская спецслужба". Как отмечает журнал, 8 мая 2015 года неизвестный под ником "Scaramouche" скачал около 16 гигабайт данных, в том числе, предположительно, тысячи электронных писем из бюро канцлера, которые поступили на два ее электронных адреса.

В свою очередь газета Sueddeutsche Zeitung сообщила, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, подозреваемого в хакерской атаке на бундестаг в мае 2015 года. По данным издания, следователи смогли идентифицировать двух российских хакеров, но доказательств хватило только на одного из них - Бадина. Прокуратура заявила, что он является участником хакерской группировки Fancy Bear, которая якобы "относится к ГРУ".

ФБР ищет Бадина из-за атаки на Всемирное антидопинговое агентство (WADA), также ему вменяют манипуляции в ходе выборов в США в 2016 году. "Предполагается, что Бадин - один из тех, кто помог Трампу посредством хищения и публикации электронных писем его соперницы Хилари Клинтон", - пишет газета.

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Тэги: ФРГ, МЕРКЕЛЬ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]