Греция установила 9 правил, которые позволят принимать туристов в условиях пандемии

В Греции представили протокол безопасности, который придется соблюдать авиакомпаниям, отелям и туристам после открытия границ, сообщает портал Greek City Times.
Протокол был разработан правительством в сотрудничестве с Греческой национальной организацией здравоохранения (EODY), он включает девять правил. Согласно документу, все туристы при посадке на рейс в Грецию должны будут предъявить справку об отсутствии COVID-19, выданную в течение последних 72 часов.
Свободных мест на рейсы из Греции и в нее, а также внутри страны не будет. Таким образом в Греции планируют поддержать авиакомпании. Во время полетов продолжительностью менее четырех часов горячего питания не будет, пассажирам выдадут только закуски в упаковке.
При отъезде из Греции туристов не будут проверять на коронавирус, чтобы избежать их помещения на карантин в стране.
Объекты размещения также будут функционировать особым образом. В отелях откажутся от "шведского стола". Лежаки на пляже будут размещены на расстоянии друг от друга, их укомплектуют чехлами, которые будут меняться после каждого туриста.
Персонал каждого отеля в стране пройдет специальные тренинги по поддержанию безопасности и соблюдению гигиены.
В свою очередь министерство туризма Греции арендует объекты размещения в каждой туристической зоне страны, которые при необходимости будут использованы как изоляторы для туристов, заболевших COVID-19.
Все без исключения объекты размещения в Греции должны будут иметь в штате врача, отвечающего за COVID-19. В случае подозрения на коронавирус туристы смогут сдать тест, результат которого станет известен максимум в течение шести часов. Если диагноз подтвердится, путешественников направят в "карантинный отель".
Ранее в стране заявили о желании открыть туристический сезон с 1 июля. Греция - одна из наименее затронутых пандемией стран Европы, по состоянию на 13 мая там подтверждено 2,7 тыс. коронавируса.
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