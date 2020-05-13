Экс-главу кампании Трампа Манафорта перевели под домашний арест из-за коронавируса

Бывшего главу предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, Пола Манафорта перевели из тюрьмы в Пенсильвании под домашний арест, сообщает в среду ABC News со ссылкой на два источника.
По данным этих источников, "Манафорта отпустили из федерального исправительного учреждения Лоретто в Пенсильвании рано утром в среду".
Адвокаты Манафорта месяц назад запросили его перевод под домашний арест ввиду его преклонного возраста - Манафорту 71 год, а также из-за его проблем со здоровьем, из-за которых он рискует заразиться COVID-19 в случае контакта с зараженным. Считается, что в тюрьмах риск заражения велик.
Защита Манафорта отказалась комментировать запрос от журналистов ABC News. В федеральном бюро тюрем журналистам американского канала также не ответили на запрос. При этом канал отмечает, что информация о том, что в тюрьме Лоретто выявлен коронавирус, на настоящий момент не поступала.
Манафорт был осужден в 2019 году по обвинению в налоговых махинациях и банковском мошенничестве. Выйти из тюрьмы он должен в ноябре 2024 года. Он возглавлял избирательный штаб Трампа с конца весны до конца лета 2016 года.
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