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СНГ 13.05.2020 19:53

Число заразившихся COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 952 до 25 тыс. 825

В Белоруссии по состоянию на 13 мая зарегистрировано 25 тыс. 825 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Прирост за последние сутки составил 952 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 146 (на 12 мая - 142) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 13 мая выздоровели и выписаны 7 тыс. 711 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 12 мая - 6 974).

Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 296 тыс. 380 тестов на коронавирусную инфекцию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]