Число заразившихся COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 952 до 25 тыс. 825

В Белоруссии по состоянию на 13 мая зарегистрировано 25 тыс. 825 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Прирост за последние сутки составил 952 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 146 (на 12 мая - 142) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 13 мая выздоровели и выписаны 7 тыс. 711 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 12 мая - 6 974).

Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 296 тыс. 380 тестов на коронавирусную инфекцию.