Еврокомиссия обнародовала рекомендации по восстановлению туристической отрасли в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) представила в среду принципы и рекомендации в помощь государствам-членам по возобновлению в летний сезон туристической активности, замороженной кризисом пандемии COVID-19.
"Туризм - важная часть европейской экономики. На него приходится почти десятая часть европейского ВВП и более 10% в ряде государств-членов. От туризма зависят миллионы рабочих мест, и это касается регионов, где нет сильно развитой промышленности. Туризм обеспечивает этим регионам и проживающим там работникам определенную безопасность и надежду", - заявила на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя ЕК Маргрете Вестагер.
Она назвала основополагающие принципы, на которых Еврокомиссия планирует возобновление туристической деятельности в ЕС.
Во-первых, восстановление активности отрасли при полной безопасности для туристов путем поэтапных мер, которые будут следовать научным рекомендациям.
Во-вторых, недискриминационный подход к государствам-членам, которые находятся сейчас в разных эпидемиологических ситуациях. У них должны быть равные условия в процессе восстановления туристического бизнеса.
Для обеспечения этих принципов Еврокомиссия утвердила пакет рекомендаций, который основывается на европейской совместной "дорожной карте" выхода из режима ограничений. Речь о координации действий ЕК и государств-членов, а не о подмене той работы, которую выполняют конкретные предприятия, национальные правительства и местные власти, уточнила зампред Еврокомиссии. Она указала, что "эти рекомендации не являются строгими предписаниями для того, что должны делать национальные правительства".
Вестагер отметила четыре ключевые области в этих рекомендациях: границы, надежность поездок, охрана здоровья в рамках отрасли и использование ваучеров.
"Прежде всего, мы должны с предосторожностями открыть внутренние границы в Европе. Вот почему мы приняли рекомендацию для государств-членов о поэтапном и скоординированном снятии ограничений для свободного передвижения по Европе", - сказала зампред ЕК.
Для надежных условий путешествий между европейскими странами даны рекомендации по поэтапному возобновлению транспортной связи, при котором не будет подвергаться опасности здоровье работников транспорта и туристов.
Как работники отрасли, так и туристы должны быть уверены, что туристические места - достопримечательности, отели, рестораны управляются таким образом, что они безопасны с эпидемиологической точки зрения.
"Многие туристические предприятия, в частности, туроператоры, отели и авиакомпании, из-за пандемии попали в сложное положение, некоторые вынуждены банкротиться в связи с прекращением потока туристов, им приходится возмещать аннулирование заявок и билетов. Для них кризис ликвидности был бы менее острым, если бы туристы не требовали возмещения за несостоявшиеся путешествия наличностью, а соглашались бы на ваучеры. "Еврокомиссия дает рекомендации, как сделать эти ваучеры более привлекательными для потребителей", - сообщила Вестагер.
Она обратила внимание на важность для предстоящего туристического сезона сознательности туристов, выполнения ими правил предосторожности, чтобы они тем самым вносили свой вклад в восстановление отрасли.
Это, по словам зампреда ЕК, связано также с хорошо налаженной информацией. И Еврокомиссия берется координировать информационную работу, в частности, в том, что касается нормального функционирования по всей Европе приложений по отслеживанию на добровольной основе локализации контактов туристов.
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