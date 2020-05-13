Армия США возобновляет крупномасштабные учения в Европе, несмотря на пандемию коронавируса

Тысячи американских военнослужащих в июне впервые с начала пандемии коронавируса будут задействованы в крупных учениях на европейском театре военных действий, сообщило в среду Командование Армии США в Европе.
"Все меры предосторожности в связи с COVID-19 будут соблюдены с тем, чтобы обеспечить защиту здоровья участвующих войск", - говорится в сообщении.
Учения Allied Spirit, которые будут проходить в Польше с участием также тысяч польских военнослужащих, являются уменьшенной версией учений Defender Europe-2020, которые должны были стать крупнейшими в Европе со времен окончания холодной войны, но были отменены из-за пандемии коронавируса.
Американское командование сообщило, что учения Allied Spirit будут проходить с 5 по 19 июня на полигоне Дравско-Поморске на северо-западе Польши. В них примут около шести тысяч американских и двух тысяч польских военнослужащих.
В марте Пентагон приказал оставить переброску войск в Европу для участия в учениях Defender Europe-2020 из-за пандемии коронавируса. Было решено отметить все составные части учения, в том числе операции по воздушному десантированию американских войск в Грузии и в странах Балтии.
Планировалось, что в учениях Defender Europe-2020 примут участи 20 тыс. американских военнослужащих, которых планировалось перебросить из США в Европу.
Армия США успела перебросить в Европу около шести тысяч военнослужащих, когда Пентагон принял решение приостановить проведение учений. На корабли и самолеты в тот момент уже было загружено до 90% всей военной техники, которая должна была быть переброшена в Европу.
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