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Дальнее зарубежье 13.05.2020 20:42

Помпео в Израиле обсудил Иран, мирный план Трампа и коронавирус

Госсекретарь Майк Помпео в ходе визита в Израиль в среду провел переговоры с будущим министром обороны Бенни Ганцем и с министром иностранных дел Габи Ашкенази, передает газета The Times of Israel.

"Стороны обсудили ситуацию в регионе, в частности, шаги Ирана по развитию его ядерного проекта и его закрепления в Сирии и Ливане", - говорится в заявлении израильской партии "Кахоль-Лаван", которую возглавляет Ганц.

В ходе переговоров также обсудили план ближневосточного урегулирования президента Дональда Трампа и "рассмотрели различные возможности для его реализации".

"Они также обсудили международные усилия по борьбе с коронавирусом и вопросы, связанные с созданием вакцины против него в кратчайшие сроки".

Помпео в среду находится с визитом в Израиле.

Ожидается, что в четверг в Израиле будет приведено к присяге новое правительство. Ашкенази сохранит свой пост, а Ганц станет министром обороны.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПОМПЕО, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]