Помпео в Израиле обсудил Иран, мирный план Трампа и коронавирус

Госсекретарь Майк Помпео в ходе визита в Израиль в среду провел переговоры с будущим министром обороны Бенни Ганцем и с министром иностранных дел Габи Ашкенази, передает газета The Times of Israel.

"Стороны обсудили ситуацию в регионе, в частности, шаги Ирана по развитию его ядерного проекта и его закрепления в Сирии и Ливане", - говорится в заявлении израильской партии "Кахоль-Лаван", которую возглавляет Ганц.

В ходе переговоров также обсудили план ближневосточного урегулирования президента Дональда Трампа и "рассмотрели различные возможности для его реализации".

"Они также обсудили международные усилия по борьбе с коронавирусом и вопросы, связанные с созданием вакцины против него в кратчайшие сроки".

Помпео в среду находится с визитом в Израиле.

Ожидается, что в четверг в Израиле будет приведено к присяге новое правительство. Ашкенази сохранит свой пост, а Ганц станет министром обороны.