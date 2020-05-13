Во Франции с 16 мая откроют Санктуарий в Лурде

Санктуарий в Лурде, который является одним из крупнейших паломнических центров Европы, откроет свои двери на этой неделе, сообщают французские СМИ.
Комплекс религиозных зданий и сооружений начнет принимать посетителей с 16 мая. Тем не менее, в работе санктуария будут сохраняться определенные ограничения.
Санктуарий был закрыт 17 марта в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Отмечается, что это самый долгий период закрытия этого комплекса за всю его историю.
Ежегодно это место в городе Лурд посещают миллионы паломников.
Комплекс воздвигнут вокруг грота, где расположен источник. Согласно Католической церкви, юной жительнице этого города несколько раз являлась Богородица, последнее из таких явлений произошло в 1858 году.
С 11 мая во Франции начали отменять ограничения, введенные ранее весной из-за коронавируса.
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