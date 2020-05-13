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Дальнее зарубежье 13.05.2020 21:01

Во Франции с 16 мая откроют Санктуарий в Лурде

Санктуарий в Лурде, который является одним из крупнейших паломнических центров Европы, откроет свои двери на этой неделе, сообщают французские СМИ.

Комплекс религиозных зданий и сооружений начнет принимать посетителей с 16 мая. Тем не менее, в работе санктуария будут сохраняться определенные ограничения.

Санктуарий был закрыт 17 марта в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Отмечается, что это самый долгий период закрытия этого комплекса за всю его историю.

Ежегодно это место в городе Лурд посещают миллионы паломников.

Комплекс воздвигнут вокруг грота, где расположен источник. Согласно Католической церкви, юной жительнице этого города несколько раз являлась Богородица, последнее из таких явлений произошло в 1858 году.

С 11 мая во Франции начали отменять ограничения, введенные ранее весной из-за коронавируса.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КОМПЛЕКС, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]