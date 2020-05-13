Властям США придется увеличить расходы, чтобы справиться с нынешним кризисом - Пауэлл

Властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, не прошли даром, считает председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.
"Масштаб и скорость нынешнего экономического спада не имеют прецедентов, текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны", - заявил Пауэлл в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics).
Восстановление экономики США, по его словам, будет постепенным, и предоставление дополнительной помощи домовладельцам и бизнесу государством является оправданным, если оно хочет избежать долгосрочного ущерба для экономики.
"Потребуется некоторое время, чтобы восстановление экономики набрало рост, при том, что с течением времени проблемы с ликвидностью могут превратиться в проблемы с платежеспособностью", - отметил Пауэлл.
"Дополнительная бюджетная поддержка, возможно, будет дорогостоящей, но это стоит того, если она поможет избежать долгосрочного экономического ущерба и будет способствовать более мощному восстановлению экономики", - заявил он.
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