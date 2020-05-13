Малый бизнес в Индии получит доступ к беззалоговым кредитам в рамках пакета поддержки экономики на $265 млрд

Правительство Индии объявило о запуске программы беззалоговых кредитов для малого бизнеса в рамках пакета мер поддержки экономики объемом 20 трлн рупий ($265 млрд), пишет Bloomberg.
Займы общим объемом 3 трлн рупий будут доступны 4,5 млн малых предприятий до 31 октября, заявила в среду министр финансов страны Нирмала Ситхараман.
Малый бизнес также получит возможность дополнительно занять 20% от своего кредитного лимита на срок до четырех лет с возможностью заморозки выплаты основного долга на 12 месяцев.
Помимо этого, власти страны снизят налоговые ставки для поставщиков услуг, что, по оценке министра финансов, позволит высвободить средства объемом 500 млрд рупий.
"По сути, эти меры направлены на стимулирование роста и построение материально независимой Индии", - отметила она.
Меры экономической поддержки также включают экстренные вливания ликвидности в 900 млрд рупий для поддержки энергетических компаний.
Министр финансов добавила, что правительство планирует анонсировать ряд новых мер в ближайшие дни.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во вторник объявил о пакете экономических мер в объеме 20 трлн рупий для восстановления экономики на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщила газета Times of India. По оценке издания, это составляет 10% ВВП страны.
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