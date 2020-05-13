Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева в министерстве экономики Азербайджана произведены кадровые назначения, сообщает министерство.
Согласно указу президента, Эльнур Алиев назначен на должность заместителя министра экономики, Орхан Назарли назначен на должность заместителя начальника Государственной налоговой службы (одновременно исполняющий обязанности начальника Государственной налоговой службы).
Также на должности заместителей начальника Государственной налоговой службы назначены Самира Мусаева и Илькин Велиев.
На должность заместителя Государственной службы по имущественным вопросам назначен Мятин Эйнуллаев (одновременно исполняющий обязанности начальника Государственной службы по имущественным вопросам).
Также на должности заместителей начальника Государственной службы по имущественным вопросам назначены Эльчин Юсубов, Рустам Шахбазов и Рафиг Джалилов.
Сахиб Мамедов назначен на должность заместителя начальника Государственной службы по антимонопольной политике и контролю на потребительском рынке при министерстве экономики (одновременно исполняющий обязанности начальника).
Б.Рустамбеков
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