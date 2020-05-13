COVID-19 может пополнить список обычных болезней человечества - ВОЗ

Коронавирус COVID-19, возможно, не сойдет со временем на нет, а станет еще одним заболеванием, с которым человечество имеет дело каждый день, заявил в среду руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.
"Этот вирус может стать еще одним повсеместным вирусом в наших сообществах, и этот вирус может не уйти. ВИЧ не ушел", - приводит его слова телеканал CNN.
"Я не сравниваю эти два заболевания, но я думаю, важно быть реалистами. Я не думаю, что кто-то может предсказать, исчезнет ли эта болезнь и когда", - отметил он.
По его словам, появление вакцины может дать надежду, однако этот вариант требует целого ряда условий, включая широкую доступность вакцины и ее эффективность
В свою очередь глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что, несмотря на все сложности, "траектория этой вспышки (COVID-19 - ИФ) находится в наших руках". При этом она заявила, что ряду стран удалось взять под контроль распространение заболевания.
В среду американский университет Джонса Хопкинса сообщил, что практически 300 тыс. человек в мире скончались после заражения коронавирусом COVID-19. Всего за время пандемии COVID-19 коронавирус выявлен у более 4,2 млн человек в мире, однако среди них уже выздоровели более 1,5 млн человек.
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