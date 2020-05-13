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Здравоохранение 13.05.2020 22:05

COVID-19 может пополнить список обычных болезней человечества - ВОЗ

Коронавирус COVID-19, возможно, не сойдет со временем на нет, а станет еще одним заболеванием, с которым человечество имеет дело каждый день, заявил в среду руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

"Этот вирус может стать еще одним повсеместным вирусом в наших сообществах, и этот вирус может не уйти. ВИЧ не ушел", - приводит его слова телеканал CNN.

"Я не сравниваю эти два заболевания, но я думаю, важно быть реалистами. Я не думаю, что кто-то может предсказать, исчезнет ли эта болезнь и когда", - отметил он.

По его словам, появление вакцины может дать надежду, однако этот вариант требует целого ряда условий, включая широкую доступность вакцины и ее эффективность

В свою очередь глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что, несмотря на все сложности, "траектория этой вспышки (COVID-19 - ИФ) находится в наших руках". При этом она заявила, что ряду стран удалось взять под контроль распространение заболевания.

В среду американский университет Джонса Хопкинса сообщил, что практически 300 тыс. человек в мире скончались после заражения коронавирусом COVID-19. Всего за время пандемии COVID-19 коронавирус выявлен у более 4,2 млн человек в мире, однако среди них уже выздоровели более 1,5 млн человек.

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Тэги: ВОЗ, КОРОНАВИРУС, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]