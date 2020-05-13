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ТЭК 13.05.2020 22:28

Правительство продлило контракт Сечина в качестве главы Роснефти еще на 5 лет

Правительство подписало директиву о продлении контракта с главным исполнительным директором "Роснефти"Игорем Сечиным еще на 5 лет, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на трех людей, знакомых с руководством компании.

Эту информацию подтвердил изданию и федеральный чиновник.

Соответствующий вопрос должен утвердить совет директоров компании, заседание которого, по словам одного из собеседников, состоится 14 или 15 мая.

Представитель "Роснефти" отказался от комментариев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос "Ведомостей" о том, участвовал ли Путин в принятии решения о продлении контракта с Сечиным, ответил: "Дождитесь директивы". Представитель правительства пока не ответил на запрос газеты.

В официальной повестке совета директоров компании 14 мая соответствующий пункт не указан.

Сечин возглавил "Роснефть" в мае 2012 года. До этого он несколько лет был председателем совета директоров компании. Срок его первого контракта составлял три года, 24 мая 2015 года он был продлен на 5 лет.

"Роснефть" крупнейшая нефтяная компания в России. По итогам 2019 года компания добыла 285,5 млн тонн углеводородов (в нефтяном эквиваленте).

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Тэги: РОССИЯ, РОСНЕФТЬ, СЕЧИН, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]