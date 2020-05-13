Правительство продлило контракт Сечина в качестве главы Роснефти еще на 5 лет

Правительство подписало директиву о продлении контракта с главным исполнительным директором "Роснефти"Игорем Сечиным еще на 5 лет, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на трех людей, знакомых с руководством компании.
Эту информацию подтвердил изданию и федеральный чиновник.
Соответствующий вопрос должен утвердить совет директоров компании, заседание которого, по словам одного из собеседников, состоится 14 или 15 мая.
Представитель "Роснефти" отказался от комментариев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос "Ведомостей" о том, участвовал ли Путин в принятии решения о продлении контракта с Сечиным, ответил: "Дождитесь директивы". Представитель правительства пока не ответил на запрос газеты.
В официальной повестке совета директоров компании 14 мая соответствующий пункт не указан.
Сечин возглавил "Роснефть" в мае 2012 года. До этого он несколько лет был председателем совета директоров компании. Срок его первого контракта составлял три года, 24 мая 2015 года он был продлен на 5 лет.
"Роснефть" крупнейшая нефтяная компания в России. По итогам 2019 года компания добыла 285,5 млн тонн углеводородов (в нефтяном эквиваленте).
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