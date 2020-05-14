В Таиланде почти не фиксируют новых случаев заболевания коронавирусом

Один новый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Таиланде за минувшие сутки, сообщают местные власти.

По их данным, заболевание обнаружено у резидента провинции Чиан Май, недавно вернувшегося с острова Пхукет.

Таким образом, общее число зараженных в стране достигло 3 тыс.18 человек.

Число умерших пациентов осталось на прежнем уровне - 56 человек.