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Дальнее зарубежье 14.05.2020 15:53

В Таиланде почти не фиксируют новых случаев заболевания коронавирусом

Один новый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Таиланде за минувшие сутки, сообщают местные власти.

По их данным, заболевание обнаружено у резидента провинции Чиан Май, недавно вернувшегося с острова Пхукет.

Таким образом, общее число зараженных в стране достигло 3 тыс.18 человек.

Число умерших пациентов осталось на прежнем уровне - 56 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТАИЛАНД, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]