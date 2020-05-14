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СНГ 14.05.2020 16:12

Саммит ЕАЭС пройдет в формате видеоконференции - Лукашенко

Запланированный на 19 мая саммит стран ЕАЭС пройдет в формате видеоконференции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Я этот вопрос (о цене российского газа для Беларуси - ИФ) заострял на видеоконференции в рамках ЕАЭС. И в ближайшее время у нас состоится в таком же формате конференция", - сказал в четверг Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

6 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что решение о формате проведения саммита Евразийского экономического союза будет принято после завершения работы по выработке "субстантивных" документов этой встречи.

"Сейчас речь идет о том, чтобы подготовить хорошие документы, субстантивные, к следующей встрече. И потом уже в зависимости от динамики будет принято совместное решение, нужно ли это проводить как очную встречу или можно будет в дальнейшем организовать еще одну видеоконференцию", - сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что "недавно главы государств ЕАЭС проводили видеоконференцию, где они обсуждали меры, которые предпринимаются в государствах ЕАЭС по борьбе с коронавирусом".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС, САММИТ, ФОРМАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]